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Hem sosyal mesafeyi unuttu hem de drift yaptı! O sürücüye ağır ceza!

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Giriş: 16.09.2020 16:12
Güncelleme:16.09.2020 16:31
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düğün dönüşü tır parkında aracıyla drift yapan ve maske takmayan gence toplam 9 bin TL 194 TL para cezası yazılırken, aracına ve ehliyetine 60 gün el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Trabzon-Giresun Sahil Yolu üzerinde Beşikdüzü ilçesinde tır parkı içerisinde düğünden dönen bir otomobilin drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve silahla havaya ateş edildiği ile ilgili sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayın yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, sosyal medya görüntülerinden söz konusu otomobil ve sürücüsü ile havaya ateş eden şahsı belirleyerek gözaltına aldı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan genç hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 8 bin 294 TL trafik cezası kesilen gence ayrıca Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince "Maske Takmamak" suçundan 900 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Gencin aracına ve ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, havaya ateş eden ve silahı ile birlikte yakalanan şüpheli şahıs hakkında ise işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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