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Hazır kahvelerde kanser tehlikesi! Akrilamid kansere davetiye çıkarabiliyor

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Giriş: 22.12.2022 08:50
Hazır kahve tüketenler dikkat. Çünkü yüksek ısıda kavrulmuş kahve türleri kansere davetiye çıkarıyor. Nedeniyse yüksek ısıyla ortaya çıkan "akrilamid" maddesi. Tehlike kahveyle de sınırlı değildi. Çünkü bu madde ekmek ve patates cipsi gibi bir çok gıdada bulunabiliyor.
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