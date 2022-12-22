22 Aralık 2022, Perşembe
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Hazır kahvelerde kanser tehlikesi! Akrilamid kansere davetiye çıkarabiliyor
Hazır kahve tüketenler dikkat. Çünkü yüksek ısıda kavrulmuş kahve türleri kansere davetiye çıkarıyor. Nedeniyse yüksek ısıyla ortaya çıkan "akrilamid" maddesi. Tehlike kahveyle de sınırlı değildi. Çünkü bu madde ekmek ve patates cipsi gibi bir çok gıdada bulunabiliyor.