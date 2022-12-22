Hazır kahvelerde kanser tehlikesi! Akrilamid kansere davetiye çıkarabiliyor

Hazır kahve tüketenler dikkat. Çünkü yüksek ısıda kavrulmuş kahve türleri kansere davetiye çıkarıyor. Nedeniyse yüksek ısıyla ortaya çıkan "akrilamid" maddesi. Tehlike kahveyle de sınırlı değildi. Çünkü bu madde ekmek ve patates cipsi gibi bir çok gıdada bulunabiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN