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Hazır gıdada 'Çin tuzu' tehlikesi! Uzmanlar katkı maddesi olan Çin Tuzu’na karşı uyarıyor

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 09:57
Uzmanlar hazır gıdalarda katkı maddesi olarak kullanılan Çin Tuzu’nun sağlığa zararlı olduğunu söylüyor. Peki Çin tuzunun zararları neler? Merak edilen cevabı A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan beslenme uzmanı Derya Zümbülcan verdi.
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