Hazır gıdada 'Çin tuzu' tehlikesi! Uzmanlar katkı maddesi olan Çin Tuzu’na karşı uyarıyor

Uzmanlar hazır gıdalarda katkı maddesi olarak kullanılan Çin Tuzu’nun sağlığa zararlı olduğunu söylüyor. Peki Çin tuzunun zararları neler? Merak edilen cevabı A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan beslenme uzmanı Derya Zümbülcan verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN