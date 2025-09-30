Hayvansever kadına komşu dayağı! Kedi besledi diye burnunu kırdılar

Ankara'da yaşayan Nihal Aras, yaşadığı apartmanın bahçesinde sokak kedilerini besliyordu. Beslediği kedilere apartmana giren başıboş köpekler zarar verince; komşularından bahçe kapısını kapatmalarını rica etti. Ancak bir komşusundan hiç beklemediği bir tepki aldı. Tartıştığı komşusunun tehdidine uğrayan Nihal Aras ardından da saldırıya uğradı.

