30 Eylül 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Hayvansever kadına komşu dayağı! Kedi besledi diye burnunu kırdılar
Ankara'da yaşayan Nihal Aras, yaşadığı apartmanın bahçesinde sokak kedilerini besliyordu. Beslediği kedilere apartmana giren başıboş köpekler zarar verince; komşularından bahçe kapısını kapatmalarını rica etti. Ancak bir komşusundan hiç beklemediği bir tepki aldı. Tartıştığı komşusunun tehdidine uğrayan Nihal Aras ardından da saldırıya uğradı.