Hayvanlarını beslemek için ahıra giden kadın dehşeti yaşadı 🐄 Kurt birden saldırıp çenesini ısırdı 🐺

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı kırsal Kireçli Mahallesi'nde kurt vahşeti yaşandı. Evinden hayvanlarını beslemek için ahıra giden 6 çocuk annesi 52 yaşındaki Destegül Uğurlu kurtla karşılaştı. Saldıran kurt, Destegül Uğurlu'yu çenesinden ısırarak ağır yaraladı. Bir mağarada bulunan kurt, köylüler tarafından av tüfeği ile öldürülürken, kuduz olup olmadığı araştırılıyor.