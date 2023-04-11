11 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hayvanlarını beslemek için ahıra giden kadın dehşeti yaşadı 🐄 Kurt birden saldırıp çenesini ısırdı 🐺

Hayvanlarını beslemek için ahıra giden kadın dehşeti yaşadı 🐄 Kurt birden saldırıp çenesini ısırdı 🐺

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2023 11:45
Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı kırsal Kireçli Mahallesi'nde kurt vahşeti yaşandı. Evinden hayvanlarını beslemek için ahıra giden 6 çocuk annesi 52 yaşındaki Destegül Uğurlu kurtla karşılaştı. Saldıran kurt, Destegül Uğurlu'yu çenesinden ısırarak ağır yaraladı. Bir mağarada bulunan kurt, köylüler tarafından av tüfeği ile öldürülürken, kuduz olup olmadığı araştırılıyor.
Ahıra giren kadın dehşeti yaşadı!
Ahıra giren kadın dehşeti yaşadı!
Türkiye’nin konuştuğu cinayette yeni gelişme!
Türkiye’nin konuştuğu cinayette yeni gelişme!
Zincirleme trafik kazası!
Zincirleme trafik kazası!
Fırtına cami minaresini yıktı!
Fırtına cami minaresini yıktı!
Yağmur altında tavaf!
Yağmur altında tavaf!
Peşlerinden ayrılmıyor!
Peşlerinden ayrılmıyor!
İftar için Darülaceze’deydi
İftar için Darülaceze'deydi
Kafkas Türkleri seferber oldu
Kafkas Türkleri seferber oldu
Tarlada öyle bir şey yaptı ki…
Tarlada öyle bir şey yaptı ki…
Kız Kulesi’nde restorasyon
Kız Kulesi'nde restorasyon
Hurdadan cip yaptı! 50 bin TL harcadı
Hurdadan cip yaptı! 50 bin TL harcadı
Depremin acı hikayesi! Ürünleri tarlada kalmadı
Depremin acı hikayesi! Ürünleri tarlada kalmadı
Daha Fazla Video Göster