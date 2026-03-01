CANLI YAYIN
İran Devlet Televizyonu vuruldu!
İsrail, İran savaş uçaklarını böyle vurdu
Hamaney sonrası Tahran'da sistem krizi
Altın ve petrol piyasalarında "Tahran" depremi!
İsrail paylaştı: İşte Tahran'a saldırı anları
Bölgesel denklemde İran kuşatması: ABD ve İsrail’in stratejik hamleleri neyi hedefliyor?

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, A Haber ekranlarında Orta Doğu ve çevresinde yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdi. Cenevre görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla hız kazanan askeri ve siyasi operasyonların perde arkasını aralayan Tercan, İran’ın müttefiklerinden nasıl arındırıldığını ve küresel ticaret yolları üzerindeki yeni hakimiyet savaşlarını harita üzerinde analiz etti. Bölgenin adeta bir barut fıçısına döndüğünü belirten uzman, yaşananları "sistemli bir çevreleme operasyonu" olarak tanımladı.

Dubai'de otel Bahreyn'de kule böyle vuruldu
HAMANEY ÖLDÜ MÜ?
İran CIA'in Dubai'deki binasını vurdu
İran'dan Katar'a hava saldırısı
Kuveyt Havalimanı vuruldu
ABD'nin Katar Üssü vuruldu: O anlar ortaya çıktı
"Hamaney'in damadı ve gelini öldü" iddiası