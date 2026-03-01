Bölgesel denklemde İran kuşatması: ABD ve İsrail’in stratejik hamleleri neyi hedefliyor?

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, A Haber ekranlarında Orta Doğu ve çevresinde yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdi. Cenevre görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla hız kazanan askeri ve siyasi operasyonların perde arkasını aralayan Tercan, İran’ın müttefiklerinden nasıl arındırıldığını ve küresel ticaret yolları üzerindeki yeni hakimiyet savaşlarını harita üzerinde analiz etti. Bölgenin adeta bir barut fıçısına döndüğünü belirten uzman, yaşananları "sistemli bir çevreleme operasyonu" olarak tanımladı.