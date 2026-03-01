CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
ABD ve İsrail’in stratejik hamleleri neyi hedefliyor?
Dünya ABD ve İsrail’in stratejik hamleleri neyi hedefliyor?
Altın ve petrol piyasalarında "Tahran" depremi!
Ekonomi Altın ve petrol piyasalarında "Tahran" depremi!
İsrail, İran savaş uçaklarını böyle vurdu
Dünya İsrail, İran savaş uçaklarını böyle vurdu
Hamaney sonrası Tahran’da sistem krizi
Özel Haber Hamaney sonrası Tahran’da sistem krizi
"İran’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
Özel Haber "İran’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İran'dan İsrail'e füzeli saldırı

İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İsrail'e füze saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda İsrail işgal güçlerinin ve işgalcilerin panik içinde kaçtığı görüldü.

Gündemden Videolar

Dubai’de otel Bahreyn’de kule böyle vuruldu
Dubai’de otel Bahreyn’de kule böyle vuruldu
HAMANEY ÖLDÜ MÜ?
HAMANEY ÖLDÜ MÜ?
İran CIA'in Dubai'deki binasını vurdu
İran CIA'in Dubai'deki binasını vurdu
İran'dan Katar'a hava saldırısı
İran'dan Katar'a hava saldırısı
Kuveyt Havalimanı vuruldu
Kuveyt Havalimanı vuruldu
ABD'nin Katar Üssü vuruldu: O anlar ortaya çıktı
ABD'nin Katar Üssü vuruldu: O anlar ortaya çıktı
"Hamaney’in damadı ve gelini öldü" iddiası
"Hamaney’in damadı ve gelini öldü" iddiası