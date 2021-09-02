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Hayat kurtaran '5 dakika'

İHA
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Giriş: 02.09.2021 19:26
Kırşehir'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin 5 dakika önce ikametten ayrılması hayatını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Merkez Yunus Emre Okulu yanında bulunan ve T.O.'ya ait ikamette, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binayı tahliye ederken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.



"EVDEN 5 DAKİKA ÖNCE ÇIKTIM"
İkamette yaşayan Bahar Topçu, kendisinin evden çıktıktan kısa bir süre sonra yangının çıktığını söyleyerek, "Okula gittim, 5 dakika önce. Komşularım söyledi 'evin yanıyor' diye. Geldim ki yanmış" dedi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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