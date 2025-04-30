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Hayali sarsıntıyla gerçek korku! Deprem olmasa bile sallanıyoruz

Hayali sarsıntıyla gerçek korku! Deprem olmasa bile sallanıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 11:26
23 Nisan'dan bu yana hepimizde bir tedirginlik hali hakim. Kimimiz korkumuzu yönetebiliyoruz ama bunu yapamayanlarımız da var. Hiçbir şey yokken sarsıntı hissedenler ya deprem olursa korkusuyla bir türlü uykuya dalamayanlar. Liste uzayıp gidiyor. Peki bu korkuyu yenebilmenin bir yolu yok mu? Bakın uzmanlar ne tavsiye ediyor...
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Hayali sarsıntıyla gerçek korku! Deprem olmasa bile sallanıyoruz
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