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Burhanettin Duran'dan dezenformasyon uyarısı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekerek vatandaşlara önemli mesajlar verdi.

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