Beyrut saldırısı anlaşma ihtimalini nasıl etkiler?

SETA Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş, bölgedeki son gelişmeleri ve taraflar arasında imzalanması beklenen kritik "e-imza" anlaşmasını A Haber ekranlarında değerlendirdi. Demirtaş, İsrail-İran gerilimi ve Lübnan dosyasındaki belirsizliklerin gölgesinde atılan bu adımın nihai bir barıştan ziyade, bir "çatışma yönetimi" çabası olduğunu vurguladı. Uzaktan imza yönteminin diplomasi tarihinde yeni bir sayfa açacağını belirten Demirtaş, bölgedeki hassas dengelerin korunmasının güçlüğüne dikkat çekti.