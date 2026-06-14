Trump'tan İsrail'e Lübnan uyarısı: Saldırı olmamalıydı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’yu sarsan gerilimler üzerine tarihi bir açıklama yaparak bölgedeki tansiyonu düşürme çağrısında bulundu. İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırılarının ardından kameralar karşısına geçen Trump, İran ile barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını söylerken; İsrail’in orantısız güç kullanımına, Lübnan’daki sıcak gelişmelere ve Washington-Tel Aviv hattındaki diplomatik krize dair çarpıcı uyarılarda bulundu.