Hava kalitesinde çarpıcı değişim! Bayram tatili ile birlikte İstanbul'un havası temizlendi

Hareket halindeki on binlerce aracın çevreye yaydığı milyonlarca ton fosil yakıt, megakentin havasını kirletiyordu. 9 günlük bayram tatili ile beraber bu durum tersine döndü. Yer yer turuncu ve kırmızı olan hava kalitesi bir hafta öncekine göre yeşile dönmüş durumda. 1 Nisan tarihli harita ile bugünkü haritayı kıyasladığımızda aradaki fark çarpıcı olarak görülüyor. Bu önemli gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan İTÜ meteoroloji mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros değerlendirdi.

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