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Hatay’daki orman yangını 15 saat sonra kontrol altında

Hatay’daki orman yangını 15 saat sonra kontrol altında

DHA
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Giriş: 04.08.2024 09:32
Hatay’ın Antakya ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangını, 15 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı.
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