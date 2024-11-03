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Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 08:59
Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece etkisini artırdı. Ekiplerin canhıraş mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
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