Hatay'da mide bulandıran restoran skandalı! Vatandaşa yedirilecekti: 15 kilo bozuk tavuk ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Hijyen koşullarının yetersiz olduğu belirlenen bir restoranda, vatandaşlara servis edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 15 kilogram bozuk çiğ ve pişmiş tavuk ele geçirildi. Sağlığa uygun olmadığı tespit edilen tavuklar, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edilirken, işletme hakkında işlem başlatıldı.