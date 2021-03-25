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Hatay'da lodos hayatı olumsuz etkiledi: Deniz taştı! Tekneler battı

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Giriş: 25.03.2021 12:14
Güncelleme:25.03.2021 12:30
Hatay'da 2 gündür etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Dörtyol ilçesinde balıkçı barınağındaki 10 tekne zarar gördü. Belediye başkanı barınağa gelerek incelemelerde bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 gündür etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçı barınağındaki 7 tekne su aldı, 3 tekne de zarar gördü. Zarar tespit çalışmalarının hava şartlarının düzelince yapılacağı bildirildi.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin de barınağa gelerek incelemelerde bulundu. Keskin, olası mevsimsel felaketlere karşı barınakta tedbir alınması için ilgili makamlara bildirimde bulunduklarını dile getirdi.

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