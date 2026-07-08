Tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Zirvenin ilk gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik görüşme damga vurmuştu. Gözler bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde süren zirveye çevrilirken, tarihi kararların alınması bekleniyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile Gazeteci Güngör Yavuzaslan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.