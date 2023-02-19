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Hatay'da enkaza balonların asılmasının nedeni Yunanistan'ı duygulandırdı!

İHA
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Giriş: 19.02.2023 17:38
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin belki de en acı tablolarından biri sosyal medyada viral oldu. Bir dernek, Hatay'da enkazda kalarak hayatını kaybeden çocukların bulunduğu noktaları tespit ederek balonlar asmaya başladı. Söz konusu görüntüler Yunanistan'ın da gündemindeydi.
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