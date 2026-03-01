CANLI YAYIN
Özel Haber Hamaney'in ölümü Avrupa'da nasıl yankılandı?
Yaşam 17 yaşındaki çocuk bıçaklandığı anlar kamerada!
Dünya İran Devlet Televizyonu vuruldu!
Dünya Pakistan'da ABD Konsolosluğu'na saldırı: Ölü sayısı 10'a yükseldi
Özel Haber Kanlı savaşın perde arkası: Gizli mesajlar ve Türkiye'nin kritik rolü
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail paylaştı: İşte Tahran'a saldırı anları

İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. İsrail saldırıları sürdürürken Tahran'ı vurma anlarını paylaştı.

Dubai’de otel Bahreyn’de kule böyle vuruldu
HAMANEY ÖLDÜ MÜ?
İran CIA'in Dubai'deki binasını vurdu
İran'dan Katar'a hava saldırısı
Kuveyt Havalimanı vuruldu
ABD'nin Katar Üssü vuruldu: O anlar ortaya çıktı
"Hamaney’in damadı ve gelini öldü" iddiası