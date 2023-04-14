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Hatay'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: O gece bizim için kabustu

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Giriş: 14.04.2023 10:48
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da, yaşanan depremlere ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, eşyaların düştüğü, camların kırıldığı ve deprem anında korkuyla oturdukları siteden kaçan kişilerin sığınacak yer aradığı görüldü.
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