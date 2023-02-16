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Hatay'da deprem! AFAD son dakika duyurdu

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Giriş: 16.02.2023 23:18
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde saat 22.47'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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