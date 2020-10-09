09 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor! Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül son durumu A Haber'e anlattı

Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor! Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül son durumu A Haber'e anlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2020 14:23
Güncelleme:09.10.2020 14:24
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ve İskenderun ilçesindeki 2 mahalleye de sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül son durumu A Haber'e anlattı. Gül, can kaybının olmadığını belirtti.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ve İskenderun ilçesindeki 2 mahalleye de sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.

Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü.

Alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ile bir antrepo sahasına sıçradı. Yangın nedeniyle Belen-İskenderun kara yolu da trafiğe kapatıldı.

"YANGIN TRAFO PATLAMASI SONUCU ÇIKTI"

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının saat 10.00 sıralarında çıktığı belirtildi.

Yangına müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İskenderun ve Belen ilçelerimizi arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına, uçak, helikopter, arazöz ve dozerle müdahale yapılmaktadır. Şiddetli rüzgarların da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır. Şiddetli rüzgarın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekilen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir."

Hatay'da yangın! Belediye Başkanı A Haber'de
Hatay'da yangın! Belediye Başkanı A Haber'de
Canlı yayın öncesi muhabirin zor anları
Canlı yayın öncesi muhabirin zor anları
Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Detaylar belli oldu
Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Detaylar belli oldu
Otobüs şoföründen duygulandıran davranış
Otobüs şoföründen duygulandıran davranış
Hatay'da orman yangını!
Hatay'da orman yangını!
İlk gönüllüye koronavirüs aşısı yapıldı
İlk gönüllüye koronavirüs aşısı yapıldı
Bugün dolu yağacak mı?
Bugün dolu yağacak mı?
Dolu korkusu bunu da yaptırdı! Trafikte gören...
Dolu korkusu bunu da yaptırdı! Trafikte gören...
Hortum Tekirdağ'ı vurdu!
Hortum Tekirdağ'ı vurdu!
Pınar Gültekin cinayetinde iddianame tamamlandı
Pınar Gültekin cinayetinde iddianame tamamlandı
İzmir dünyada konut fiyatı artışında birinci
İzmir dünyada konut fiyatı artışında birinci
Dolu alarmı! Fotoğraflar peş peşe geliyor
Dolu alarmı! Fotoğraflar peş peşe geliyor
Daha Fazla Video Göster