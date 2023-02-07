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Hatay'da 26 saat sonra gelen mucize! 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı

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Giriş: 07.02.2023 07:32
Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
26 saat sonra gelen mucize!
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