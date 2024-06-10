10 Haziran 2024, Pazartesi
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Hastane randevularında yeni dönem! Onaylı Randevu Sistemi nasıl işliyor?
Hastane randevusunun bir gece önce onaylanmasını gerektiren onaylı randevu sistemine başlanacağını açıklanmış ve 13 Mayıs'ta uygulamaya konulmuştu. Peki, MHRS'de yeni dönem hastane randevularına nasıl yansıdı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Prof. Dr. Necdet Sağlam anlattı.