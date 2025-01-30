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Hastalar yara bakım biriminde şifaya kavuştu! Kronik yaralar tedavi ediliyor

Hastalar yara bakım biriminde şifaya kavuştu! Kronik yaralar tedavi ediliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 22:48
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Kronik Yara Bakım Merkezi, kapanmaz denilen yaraları tedavi ederek hastalara şifa dağıtıyor. Diyabet, damar hastalıkları ve kronik yara sorunları nedeniyle uzuv kaybı riski taşıyan birçok hasta, merkezde uygulanan özel tedavi yöntemleri sayesinde sağlığına kavuşuyor. A Haber muhabiri Barış Türel’in aktardığı bilgilere göre, merkez sadece Malatya'ya değil, bölgedeki birçok hastaya da umut oluyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Kronik Yara Bakım Merkezi, iyileşmeyen yaralar nedeniyle yaşam kalitesi düşen hastalara şifa oluyor. Diyabetik ayak ülseri, damar hastalıklarına bağlı kronik ülser vakaları ve kapanmayan yaralar, burada uygulanan özel tedavi yöntemleriyle iyileştiriliyor.

A Haber muhabiri Barış Türel, merkezin kısa süre önce kurulmasına rağmen bölgedeki en donanımlı sağlık merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Uzman doktorlar ve sağlık personelinin yoğun çalışmaları sayesinde, birçok hasta uzuv kaybı yaşamadan sağlığına kavuşuyor.

Merkezde tedavi gören hastalardan biri olan 72 yaşındaki bir hasta, diyabetik ayak ülseri nedeniyle yürümekte zorlanırken, uygulanan tedavi süreci sonunda yeniden sağlığına kavuştu. Hastane yetkilileri, merkezin yalnızca Malatya'da değil, çevre illerdeki hastalar için de önemli bir sağlık hizmeti sunduğunu vurguluyor.

Kronik Yara Bakım Merkezi'nde gerçekleştirilen tedaviler, özellikle uzun süre iyileşmeyen yaralar nedeniyle risk altında olan hastalar için büyük bir umut ışığı oldu.

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Hastalar yara bakım biriminde şifaya kavuştu! Kronik yaralar tedavi ediliyor
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