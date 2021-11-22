Hasan Dağı'nda hareketlilik tespit edildi! Nedeni ne? Volkanik dağın patlama ihtimali var mı?

Niğde'de geçtiğimiz yıl meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Hasan Dağı'ndaki volkanik hareketlilik sürüyor. Volkanın patlama ihtimali olup olmadığı merak ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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