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Hasan Dağı'nda hareketlilik tespit edildi! Nedeni ne? Volkanik dağın patlama ihtimali var mı?

A Haber
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Giriş: 22.11.2021 14:08
Niğde'de geçtiğimiz yıl meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Hasan Dağı'ndaki volkanik hareketlilik sürüyor. Volkanın patlama ihtimali olup olmadığı merak ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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