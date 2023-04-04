Harmandalı felakete gün sayıyor

İzmir Çiğli'deki Harmandalı çöp depolama alanı, 1992 yılında 15 senelik bir ömür biçilerek kuruldu. Ancak 30 yıl geçmesine rağmen buradaki faaliyet devam ediyor. Harmandalı çöplüğü artık felakete gün sayıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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