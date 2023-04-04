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Harmandalı felakete gün sayıyor

A Haber
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Giriş: 04.04.2023 10:13
İzmir Çiğli'deki Harmandalı çöp depolama alanı, 1992 yılında 15 senelik bir ömür biçilerek kuruldu. Ancak 30 yıl geçmesine rağmen buradaki faaliyet devam ediyor. Harmandalı çöplüğü artık felakete gün sayıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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Harmandalı felakete gün sayıyor
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