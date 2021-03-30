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Hangi ekmek daha sağlıklı? Hangi ekmek tercih edilmeli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2021 10:55
Güncelleme:30.03.2021 11:28
Ekmek sofralarımızın vazgeçilmezi. Ekmek sofralarımızın baş tacı. Beyaz ekmeği daha fazla tüketiyoruz. Birçok kişi beyaz ekmekten vazgeçemese de beyaz ekmeğin birçok zararı bulunuyor. Peki bu doğru mu? Peki hangi ekmek daha sağlıklı? Hangi ekmeği tercih etmeliyiz? Diyetisyen Meral Aydeniz de tam buğday, çavdar ve tam tahıllı gibi ekmek çeşitlerini öneriyor.

Hangi ekmek daha sağlıklı?
Hangi ekmek daha sağlıklı?
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