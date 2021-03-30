Hangi ekmek daha sağlıklı? Hangi ekmek tercih edilmeli?

Ekmek sofralarımızın vazgeçilmezi. Ekmek sofralarımızın baş tacı. Beyaz ekmeği daha fazla tüketiyoruz. Birçok kişi beyaz ekmekten vazgeçemese de beyaz ekmeğin birçok zararı bulunuyor. Peki bu doğru mu? Peki hangi ekmek daha sağlıklı? Hangi ekmeği tercih etmeliyiz? Diyetisyen Meral Aydeniz de tam buğday, çavdar ve tam tahıllı gibi ekmek çeşitlerini öneriyor.