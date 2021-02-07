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Hamsiden köpek balığına hepsi mumyalandı! Deniz Canlıları Müzesi'nde su altına yolculuk
Köpek balığından balon balığına kadar 1500 balık çeşidi ve diğer deniz canlıları mumyalanmış halde sergileniyor. İstanbul'un tanınmış balıkçılarından Balıkçı Kenan'ın Beylikdüzü'nde kurduğu Deniz Canlıları Müzesi'nde su altının zengin dünyasını yakından tanıyabiliyorsunuz. Köpek balığından balon balığına kadar 1500 balık çeşidi ve diğer deniz canlıları mumyalanmış halde sergileniyor. İstanbul'un tanınmış balıkçılarından Balıkçı Kenan'ın Beylikdüzü'nde kurduğu Deniz Canlıları Müzesi'nde su altının zengin dünyasını yakından tanıyabiliyorsunuz. ///