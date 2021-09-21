21 Eylül 2021, Salı
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Hamsi tezgahlarda yerini aldı! Balık fiyatlarında son durum ne? Çinekop, istavrit, palamut, mezgit, barbun, hamsi...
Son dakika haberi... Av yasağının sona ermesinin ardından hamsi Karadeniz'deki tezgahlarda yerini aldı. Peki balık fiyatları ne kadar? Hamsinin kilosu kaç TL? Detayları Samsun'da bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.