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Hamsi tezgahlarda yerini aldı! Balık fiyatlarında son durum ne? Çinekop, istavrit, palamut, mezgit, barbun, hamsi...

A Haber
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Giriş: 21.09.2021 11:20
Son dakika haberi... Av yasağının sona ermesinin ardından hamsi Karadeniz'deki tezgahlarda yerini aldı. Peki balık fiyatları ne kadar? Hamsinin kilosu kaç TL? Detayları Samsun'da bulunan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
Balık fiyatlarında son durum BALIK FİYATLARINDA SON DURUM
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