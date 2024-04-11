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Hamo Ağa 300 torun ile böyle bayramlaştı! Evin önünde kuyruk oluştu

Tülay Ayçiçek
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Giriş: 11.04.2024 13:44
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Hamo Ağa olarak tanınan Mehmet Aslan'ın 56 çocuğu 300 de torunu var. Hal böyle olunca bayram günlerinde ev dolup taşıyor. Torunları elini öpmek için kuyruğa giriyor.
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