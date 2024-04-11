Hamo Ağa 300 torun ile böyle bayramlaştı! Evin önünde kuyruk oluştu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Hamo Ağa olarak tanınan Mehmet Aslan'ın 56 çocuğu 300 de torunu var. Hal böyle olunca bayram günlerinde ev dolup taşıyor. Torunları elini öpmek için kuyruğa giriyor.

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