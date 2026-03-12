CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
İran savaşı Avrupa’yı sarstı! İtalyan vekillerden diplomasi çağrısı
Özel Haberİran savaşı Avrupa’yı sarstı! İtalyan vekillerden diplomasi çağrısı
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
Özel HaberA Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
İsrail'den İran'a geniş çaplı saldırı operasyonu
Dünyaİsrail'den İran'a geniş çaplı saldırı operasyonu
Hürmüz'ün kapanması kime zarar ettirir?
GündemHürmüz'ün kapanması kime zarar ettirir?
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
YaşamİETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Katil Bibi'den savaş sonrası ilk açıklama! İran ve Lübnan'ı hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşın başlamasından bu yana ilk kez düzenlediği basın toplantısında İran ve Lübnan’ı hedef aldı. Netanyahu, Devrim Muhafızları ve Hizbullah’a sert mesajlar verirken, İran halkına özgürlük getirme iddiasıyla operasyonlarını meşrulaştırmaya çalıştı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, katil Bibi'nin konuşmasından Amerika ile kurdukları ittifakı ve Mücteba Hamaney’e yönelik tehditlere yönelik konuştu.

Gündemden Videolar

Küçük çocuğu alkol masasına oturttu!
Küçük çocuğu alkol masasına oturttu!
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran asıl füzelerini sona mı sakladı?
İran asıl füzelerini sona mı sakladı?
İsrail’e dron üreten Hindistan’daki tesiste “ölümcül yangın”
İsrail’e dron üreten Hindistan’daki tesiste “ölümcül yangın”
İslam Memiş altın için A Haber'de rakam verdi
İslam Memiş altın için A Haber'de rakam verdi
Emlak zengini Ramazan Arıkan cinayetinde çifte tutuklama
Emlak zengini Ramazan Arıkan cinayetinde çifte tutuklama