Katil Bibi'den savaş sonrası ilk açıklama! İran ve Lübnan'ı hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşın başlamasından bu yana ilk kez düzenlediği basın toplantısında İran ve Lübnan’ı hedef aldı. Netanyahu, Devrim Muhafızları ve Hizbullah’a sert mesajlar verirken, İran halkına özgürlük getirme iddiasıyla operasyonlarını meşrulaştırmaya çalıştı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, katil Bibi'nin konuşmasından Amerika ile kurdukları ittifakı ve Mücteba Hamaney’e yönelik tehditlere yönelik konuştu.