Hamile kadını döven şahsa 6,5 yıl hapis talebi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı 5.5 aylık hamile kadını sokak ortasında sopayla darp eden zanlının 18 suç kaydının olduğu ve savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre hakkında 6.5 yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenildi.

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