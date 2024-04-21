Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! "Duruşu bizi onurlandırdı"

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. 2 buçuk saat süren görüşmede bölgedeki kalıcı barış süreci, yardımlar ve İran-İsrail gerilimi konuşuldu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye dünyada ilk kez A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Haniye, "Erdoğan'ın duruşu bizi onurlandırdı. Hamas'ın Kuvayi Milliye olduğunu söylemesi bizim için büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.

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