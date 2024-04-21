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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! "Duruşu bizi onurlandırdı"

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 00:19
Güncelleme:21.04.2024 00:21
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. 2 buçuk saat süren görüşmede bölgedeki kalıcı barış süreci, yardımlar ve İran-İsrail gerilimi konuşuldu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye dünyada ilk kez A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Haniye, "Erdoğan'ın duruşu bizi onurlandırdı. Hamas'ın Kuvayi Milliye olduğunu söylemesi bizim için büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.
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