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Halkalı'da akrabalarıyla tartışan kişi balkonundan böyle düştü

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Giriş: 09.08.2020 07:05
Güncelleme:09.08.2020 07:12
Küçükçekmece'de evinin balkonundan sokaktaki akrabalarıyla tartışan bir kişi dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Turgay E. ve akrabaları arasında 25 Temmuz günü bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Evdeki kişiler sokağa çıkarken tartışma büyüdü ve sokağa taşındı. Turgay E. evinin balkonundan tartıştığı akrabalarına evdeki eşyaları fırlattı. O sırada dengesini kaybeden Turgay E. birinci kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanan Turgay E. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bir süre tedavi gören Turgay E. hastaneden taburcu edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konu hakkında soruşturma başlatan polis ekipleri olayın yaşandığı eve gelerek Turgay E. ve akrabalarının ifadesini aldı.

"BALKONA ÇIKIP AŞAĞIYA BİR ŞEYLER ATMAYA BAŞLADI"

Turgay E.'nin balkondan düşme anını cep telefonu kamerasıyla kaybeden kişinin babası Hüsamettin Görgü o anları anlattı. Görgü, "İçeride kavga ettiler. Annesi ve kardeşi kaçıp dışarı geldiler. O da balkona çıkıp aşağı bir şeyler atmaya başladı. Atarken kendi düştü. Görüntüyü benim kızım çekti. Sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdüler. Kavga içeride oldu" şeklinde konuştu.

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