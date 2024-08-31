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Halil İbrahim Ural 90 yaşında vefat etti! Halil İbrahim Ural dualarla uğurlandı

Halil İbrahim Ural 90 yaşında vefat etti! Halil İbrahim Ural dualarla uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 21:27
Güncelleme:31.08.2024 21:31
Turkuvaz Medya Görsel Medya Reklam Satış Grup Başkanı Didem Ural Gücüm'ün babası halil ibrahim ural vefat etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan daha sonra Kocaeli Valiliği ve TBMM’nde 17.dönem İstanbul Milletvekilliği yapan İbrahim Halil Ural sevenlerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak da katıldı.
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