Hakkari’de şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu: O anlar kamerada

Hakkari'nin Gazi Mahallesi 1109 Sokak'ta son iki gündür etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar, ciddi hasara neden oldu. Hacı Gezer'e ait üç katlı binanın çatısı, rüzgara dayanamayarak uçtu. Çatının uçtuğu an, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yetkililer, olayın hemen ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve güvenlik önlemleri alındığını belirtti. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklenirken, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

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