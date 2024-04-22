22 Nisan 2024, Pazartesi
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Hakkari-Yüksekova kara yolunda kayanın isabet ettiği araç devrildi: 1 yaralı
Olay öğlen saatlerinde Hakkari - Yüksekova kara yolu üzerindeki Çanaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Dağdan kopan kayanın aracın tekerleğine isabet etmesi üzerine direksiyon hakimiyeti kaybedilen 34 SL 2401 plakalı araç yol kenarına devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.