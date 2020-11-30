30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hafta sonu tamamen sokak kısıtlaması uygulanacak mı? Bilim Kurulu ne tavsiye ediyor? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi A Haber'de açıkladı

Hafta sonu tamamen sokak kısıtlaması uygulanacak mı? Bilim Kurulu ne tavsiye ediyor? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi A Haber'de açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2020 15:28
Güncelleme:30.11.2020 15:53
Son dakika haberi... Koronavirüs bilim kurulu kısıtlama ve önlem konusunda ne tavsiye ediyor? Hafta sonu tamamen sokak kısıtlaması uygulanması gündemde mi? Vaka artışına karşı hangi önlem ve ek tedbirler alınmalı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... Koronavirüs bilim kurulu kısıtlama ve önlem konusunda ne tavsiye ediyor? Hafta sonu tamamen sokak kısıtlaması uygulanması gündemde mi? Vaka artışına karşı hangi önlem ve ek tedbirler alınmalı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Öztürk, "Bu pik döneminde rakamları değerlendirmenin biraz erken olduğu konuşuluyor. Hafta sonuna doğru daha net görebiliriz deniyor. Bir takım düzenlemeler de gerekiyor." dedi.

BİLİM KURULU NE TAVSİYE EDİYOR?

Öztürk, "Aslında bir çoğumuz teorik olarak en az 14 günlük tam bir kapanma güzel olur diye düşünüyoruz ama ben biraz daha gerçekçi olma taraftarıyım. Aşağı çekeriz vakaları ancak önümüzdeki mevsim boyunca yaşayacağız 14 günle iş bitmeyecek sıfırlayamayacağız. Onun yerine diğer önlemleri de etkin şekilde uygulamak daha iyi olabilir. 3-5 aylık biraz daha uzun soluklu diyelim." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Yeni tedbirler alınacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. SERHAT ÜNAL A HABER'DE YANITLADI

Bilim Kurulu ne tavsiye ediyor?
Bilim Kurulu ne tavsiye ediyor?
Esenyurt'ta düğün salonunda Pazar ayini!
Esenyurt'ta düğün salonunda Pazar ayini!
Rize dünya basınında!
Rize dünya basınında!
Bitki yapraklarından korona aşısı
Bitki yapraklarından korona aşısı
Antikor testleri güvenilir mi?
Antikor testleri güvenilir mi?
Isparta uçağı düştü mü düşürüldü mü?
Isparta uçağı düştü mü düşürüldü mü?
Kurallara uymadı tehditler savurdu!
Kurallara uymadı tehditler savurdu!
Yeni tedbirler alınacak mı?
Yeni tedbirler alınacak mı?
Son 10 yılın en düşük seviyesinde!
Son 10 yılın en düşük seviyesinde!
Ben de boş adam değilim
"Ben de boş adam değilim"
5 saat arayla 2 defa patladı!
5 saat arayla 2 defa patladı!
Başına turşu kavanozu yiyen hırsız
Başına turşu kavanozu yiyen hırsız
Daha Fazla Video Göster