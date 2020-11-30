Son dakika haberi... Koronavirüs bilim kurulu kısıtlama ve önlem konusunda ne tavsiye ediyor? Hafta sonu tamamen sokak kısıtlaması uygulanması gündemde mi? Vaka artışına karşı hangi önlem ve ek tedbirler alınmalı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... Koronavirüs bilim kurulu kısıtlama ve önlem konusunda ne tavsiye ediyor? Hafta sonu tamamen sokak kısıtlaması uygulanması gündemde mi? Vaka artışına karşı hangi önlem ve ek tedbirler alınmalı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Öztürk, "Bu pik döneminde rakamları değerlendirmenin biraz erken olduğu konuşuluyor. Hafta sonuna doğru daha net görebiliriz deniyor. Bir takım düzenlemeler de gerekiyor." dedi.

BİLİM KURULU NE TAVSİYE EDİYOR?

Öztürk, "Aslında bir çoğumuz teorik olarak en az 14 günlük tam bir kapanma güzel olur diye düşünüyoruz ama ben biraz daha gerçekçi olma taraftarıyım. Aşağı çekeriz vakaları ancak önümüzdeki mevsim boyunca yaşayacağız 14 günle iş bitmeyecek sıfırlayamayacağız. Onun yerine diğer önlemleri de etkin şekilde uygulamak daha iyi olabilir. 3-5 aylık biraz daha uzun soluklu diyelim." ifadelerini kullandı.