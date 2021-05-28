Hafta sonu kısıtlaması kalkıyor mu? Açık havada maske takmalı mıyız? A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

Kovid-19 aşıları bulaştırıcılığı önlüyor mu? Maskeleri ne zaman çıkartabileceğiz? Aşı olanlar maske takmalı mı? Açık havada maske takılmalı mı? 1 Haziran’dan sonra normalleşme süreci nasıl olacak? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması/yasağı ne zaman kalkacak? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, A Haber canlı yayınında merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.

SON DAKİKA HABERİ | Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, A Haber canlı yayınında merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.

"AÇIK HAVADA MASKE TAKMAK TIBBEN GEREKSİZ"

Aşıların bulaştırıcılığı önlemediğini ifade eden Özen, bulaştırıcılığın önlememesi nedeniyle maskelerin çıkartılmasını beklemenin gerçekçi olmadığını ifade etti. Açık hava maske takmanın ise tıbben gerekli olmadığını, çok kalabalık semtler ve 2 metre mesafede etrafınızda insanların olmaması halinde maskesiz dışarıda dolaşılabileceğini belirtti.

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

İnsanların açık havaya teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çeken Özen, insanların evlerde toplandığını bunun da kapalı alanlarda riskin daha yüksek olması sebebiyle daha tehlikeli olduğunu söyledi. Bu yüzde hafta sonu çıkma yasağını, kafe ve restoran yasaklarının kalkması insanların açık havalarda buluşmaya teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Özen, 1 Haziran itibarıyla hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise kalkacağını beklediğini belirtti.

"AŞILAR TOPLUMU DEĞİL BİREYİ KORUR"

Aşı olan kişinin toplumu koruduğu iddiasının yanlış olduğunu söyleyen Özen, aşının kişiyi koruduğunu, kişinin virüse yakalanması halinde hafif belirtilerle hastalığı geçirebileceğini açıkladı. Özen, yaz aylarında açık havanında etkisiyle enfeksiyon vakaların azalma beklediklerini, insanların hijyen ve mesafe kurallarına dikkat ettikleri sürece açık hava maskeleri de çıkabileceklerini söyledi.

Özen, sonbahar ayında kapalı ortamlara girilmesiyle birlikte eskisi gibi dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIKTA SON DURUM NE?

Farkında olmadan virüsü geçiren kişi sayılarının da olduğunu ifade eden Özen, "Toplumsal bir bağışıklık elde etme yolundayız. Farkına varmadan enfeksiyonu geçirip antikor geçirmiş olanlar da var. Bunu hastalarımızda görebiliyoruz. Aşı konusunda kararsız olan hastalarımız geliyor ve antikor testi yaptırıyor bunların arasında farkına varmadan antikor oluşanları tespit ediyoruz. Mutasyon olursa hastalığın yeniden pik yapma ihtimali var. Bunu zaman içerisinde göreceğiz." dedi.