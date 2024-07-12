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Hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 12.07.2024 14:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Vatandaşlardan olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istenirken, İstanbul'daki yağış için gün verildi. A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
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