Hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Vatandaşlardan olası su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istenirken, İstanbul'daki yağış için gün verildi. A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN