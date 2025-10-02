02 Ekim 2025, Perşembe

Hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı

Hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 02.10.2025 14:48
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi D-014 kara yolunda hafif ticari araç ile panelvan tipi aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
