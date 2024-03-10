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Güzellik salonunda topuklu ayakkabı dayağı

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Giriş: 10.03.2024 15:27
Güncelleme:10.03.2024 15:28
Tuzla'da Estetisyen Yasemin Er, çalıştığı güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G. tarafından şiddete uğradığını iddia etti. Aldığı darbeler nedeniyle çene kemiği kırılan ve vücudunda morluklar oluşan Er, hastanede önce fiziksel, ardından psikolojik tedavi altına alındı. Er'in kardeşi Yeşim Er, "Topuklu ayakkabının sesinden rahatsız olmuş. Bildiğiniz boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş. Utanmadan sadece karşısına oturup sırıtarak dükkanın kapısını kilitlemiş ve 20 dakika boyunca karşısında kahkaha atmış" dedi. Yasemin Er saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Abdulselam G. ise kadını suçlayarak sürekli para istediğini öne sürdü.
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