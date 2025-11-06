Güvenip altınlarını kaptırdılar! 30 yıllık kuyumcuya güvendiler ama...

Ankara’da 30 yıllık kuyumcu komşularına güvenen bir grup, altınlarını işletilmesi için emanet etti. Ancak iddialara göre yaklaşık 100 milyon liralık altın toplayan kuyumcu kardeşler, kimsenin parasını geri ödemedi. Kısa süre sonra yakalanan kardeşlerin tutuklanması, mağdurların yüreğine bir nebze su serpmişti. Ancak mahkemeden gelen “tahliye” haberiyle birlikte mağdurlar yeniden isyan etti.

