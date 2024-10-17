Gurbetçi, gurbetçileri dolandırdı! 90 kadına lüks yaşam tuzağı

Nevşehir’de yaşayan gurbetçi H.K., kendisi gibi gurbetçi kadınları değişik vaatlerde bulunarak dolandırdı. Yapılan operasyonda çete lideri ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı.

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