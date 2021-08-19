21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Günlük vefat sayısı 200'ün üzerinde! Sağlık Bakanlığı 19 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı

Günlük vefat sayısı 200'ün üzerinde! Sağlık Bakanlığı 19 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2021 21:33
Güncelleme:19.08.2021 21:33
Sağlık Bakanlığı 19 Ağustos 2021 Perşembe günün koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 216 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 320 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 320 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 oldu. Son bir günde toplam 292 bin 538 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 743 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 72,99 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 55,50 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 87 milyon 195 bin 574'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 93,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir, ve Yalova takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
TikTok videosu için vefat eden kızın yakınları konuştu
TikTok videosu için vefat eden kızın yakınları konuştu
Marketlerde ’depozito’ dönemi
Marketlerde 'depozito' dönemi
’Daire 16’ paylaşımları rekor kırdı!
'Daire 16' paylaşımları rekor kırdı!
Genç kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet...
Genç kızı ormanda dövüp soydular! Dehşet...
Burdur Gölü’nde korkutan görüntü!
Burdur Gölü'nde korkutan görüntü!
Giresun’daki sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti!
Giresun'daki sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti!
Çay soğuk dedi canından oldu!
"Çay soğuk" dedi canından oldu!
Vatandaşlar böyle yardım çağırdı
Vatandaşlar böyle yardım çağırdı
’Güzel kız’ İstanbul Boğazı’ndan geçti
'Güzel kız' İstanbul Boğazı'ndan geçti
Türk öğrencileri dünya birincisi oldu
Türk öğrencileri dünya birincisi oldu
Orman yangınına insan zinciri ile müdahale
Orman yangınına insan zinciri ile müdahale
Felaketleri su altında tuvale aktardı
Felaketleri su altında tuvale aktardı
Daha Fazla Video Göster