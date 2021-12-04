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Güneş tutulması gerçekleşti

İHA
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Giriş: 04.12.2021 15:04
Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Güneş'i kısmen ya da tamamen kapatması sonucu meydana gelen güneş tutulması, Türkiye saati ile 10.00'da başlayarak 1 buçuk saat sürdü. Tam güneş tutulması en net şekilde Güney Yarım Küre'den izlendi. Ay'ın Dünya ve Güneş arasına girerek güneş ışınlarını kısmen ya da tamamen kapatmasıyla meydana gelen güneş tutulması, Türkiye saati ile 10.00'da başladı. Bir buçuk saat süren tutulma, 11.30 civarında sona erdi. Tam güneş tutulması, Antarktika ile çevresindeki bölgelerden, kısmi olarak ise Yeni Zelanda, Avustralya, Arjantin'in ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde izlenebildi. Böylece 2021'nin son Güneş tutulması gerçekleşti.
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Güneş tutulması gerçekleşti
Güneş tutulması gerçekleşti
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