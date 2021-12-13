13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gümüşhane’de defineciler tarafından tahrip edilen yapının tarihinin ‘Güneş Tapınağı’ olduğu iddia edildi

Gümüşhane’de defineciler tarafından tahrip edilen yapının tarihinin ‘Güneş Tapınağı’ olduğu iddia edildi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2021 10:51
Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde defineciler tarafından kaçak kazılarla tahrip edilen yapının tarihi milattan önce 2 binli yıllara kadar dayanan ‘Güneş Tapınağı’ olduğu iddia edildi. İlçenin Yeşilbük beldesi Kızlar Kalesi Göleti mevkiinde kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan yapı uzmanlar tarafından 'Güneş Tapınağı' olarak adlandırılıyor. Paganizmin dini yapısı olarak Karadeniz bölgesinde ilk keşiflerden birisi olduğu iddia edilen tapınağın paye yapısının en üzerinde bulunan 'Güneş Gülü' paganizmin sembolü olarak biliniyor.

Kaçak kazılar neticesinde bölgenin hemen hemen her noktasını tahrip eden definecilerin evlerinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda hiçbir sonuç elde edilemezken, yöre sakinleri bu tarihi yapının definecilerin ellerinden kurtarılmasını ve korunmasını istedi.
Kaçak kazılar sırasında ortaya çıkarılan tarihi yapıların fotoğrafları bölgede daha geniş çaplı çalışmalar neticesinde çok büyük tarihi bulgular çıkacağı yorumlarına neden olurken, kazı yapılan yerlerin üzeri defineciler tarafından toprakla, çalı çırpıyla kapatıldığı belirlendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dondurucu soğuk nedeniyle kapı kilitleri dondu
Dondurucu soğuk nedeniyle kapı kilitleri dondu
Büyükçekmece’de otomobil restorana daldı
Büyükçekmece’de otomobil restorana daldı
‘Güneş Tapınağı’ kaçak kazıda ortaya çıktı
‘Güneş Tapınağı’ kaçak kazıda ortaya çıktı
‘Güneş Tapınağı’ kaçak kazıda ortaya çıktı
‘Güneş Tapınağı’ kaçak kazıda ortaya çıktı
İznik gölü 50 metre çekildi!
İznik gölü 50 metre çekildi!
Kızını öldüren babayla kızın olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Kızını öldüren babayla kızın olay öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Kim Milyoner Olmak İster’in tarihine geçti!
Kim Milyoner Olmak İster'in tarihine geçti!
Fatma Şahin’den baba şiddetine maruz kalan Cihan bebeği ziyaret
Fatma Şahin'den baba şiddetine maruz kalan Cihan bebeği ziyaret
Edirne’yi sağanak vurdu
Edirne'yi sağanak vurdu
7 yaşındaki kızını öldürdü
7 yaşındaki kızını öldürdü
Bir kişi kayboldu
Bir kişi kayboldu
Ahmet Tomor son yolculuğuna uğurlandı
Ahmet Tomor son yolculuğuna uğurlandı
Daha Fazla Video Göster