Gümüşhane’de defineciler tarafından tahrip edilen yapının tarihinin ‘Güneş Tapınağı’ olduğu iddia edildi

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde defineciler tarafından kaçak kazılarla tahrip edilen yapının tarihi milattan önce 2 binli yıllara kadar dayanan ‘Güneş Tapınağı’ olduğu iddia edildi.

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İlçenin Yeşilbük beldesi Kızlar Kalesi Göleti mevkiinde kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan yapı uzmanlar tarafından 'Güneş Tapınağı' olarak adlandırılıyor. Paganizmin dini yapısı olarak Karadeniz bölgesinde ilk keşiflerden birisi olduğu iddia edilen tapınağın paye yapısının en üzerinde bulunan 'Güneş Gülü' paganizmin sembolü olarak biliniyor.Kaçak kazılar neticesinde bölgenin hemen hemen her noktasını tahrip eden definecilerin evlerinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda hiçbir sonuç elde edilemezken, yöre sakinleri bu tarihi yapının definecilerin ellerinden kurtarılmasını ve korunmasını istedi.Kaçak kazılar sırasında ortaya çıkarılan tarihi yapıların fotoğrafları bölgede daha geniş çaplı çalışmalar neticesinde çok büyük tarihi bulgular çıkacağı yorumlarına neden olurken, kazı yapılan yerlerin üzeri defineciler tarafından toprakla, çalı çırpıyla kapatıldığı belirlendi.