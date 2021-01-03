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Gümrük muhafaza memurları kuş uçurtmuyor! Zehir tacirlerine havalimanlarında geçit yok

A Haber
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Giriş: 03.01.2021 15:08
İstanbul Havalimanında Gümrük Muhafaza Narkotik Birimi 2020 yılı içerisinde yaklaşık 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirdi. Zehir tacirlerine göz açtırmadı. Onlarca başarılı operasyona imza attı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları aktardı.

İstanbul Havalimanında Gümrük Muhafaza Narkotik Birimi 2020 yılı içerisinde yaklaşık 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirdi. Zehir tacirlerine göz açtırmadı. Onlarca başarılı operasyona imza attı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan detayları aktardı.

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